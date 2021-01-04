Для проведення тесту потрібен мазок із ротової порожнини.

Турецькі науковці заявили про розробку нового експрес-тесту на виявлення коронавірусної інфекції. За їхніми даними, тест визначає результат за 10 секунд, а нова тест-система показала 99% ефективність.

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Про це повідомили у Білкентському університеті, пише Українська правда. Життя.

Для проведення тесту потрібен мазок із ротової порожнини. Позитивний результат тесту визначається зміною забарвлення.

"Зразок, взятий у пацієнта, змішується зі спеціальним розчином і наноситься на чіп виявлення патогенів. Якщо в навколишньому середовищі біосенсорний пристрій виявляє патоген, його присутність визначається за допомогою флуоресцентного сигналу", – пояснюють в університеті.

Науковці зазначають, що на відміну від ПЛР-тестів, ця система заснована не на реплікації зразка, а на виявленні присутності вірусу за допомогою передових оптичних методів.

Ще однією перевагою такого тесту дослідники називають те, що він не потребує мазків з глибоких областей горла та носу.

Тест-систему планують запустити у масове виробництво та довести до користувачів протягом 2 місяців.

Тест на коронавірус: що відомо

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Автор: УНІАН