Розробники заявили, що їхня бустер-вакцина обіцяє бути ефективною проти "Омікрону".

Фармкомпанії Pfizer і BioNTech заявили, що три дози їхньої вакцини забезпечують високий рівень захисту від нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Зокрема, розробники заявили, що їхня бустер-вакцина обіцяє бути ефективною проти "Омікрону", передає Бі-бі-сі.

"Попередні дані свідчать, що третя доза формує такий рівень антитіл проти "Омікрону", який можна порівняти з тим, що утворився після двох доз проти інших штамів", - повідомили компанії після невеликого дослідження.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Всесвітня організація охорони здоров'я заявляла, що наявні вакцини проти коронавірусу повинні захищати від тяжкого перебігу хвороби у разі інфікування "Омікроном".

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Новий штам коронавірусу "Омікрон"

Новий варіант коронавірусу B. 1.1. 529 вперше виявлений в Південній Африці 24 листопада.

ВООЗ назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з них викликають занепокоєння.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразнішим, ніж штам "Дельта".

4 грудня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" не викликав поки жодного випадку смерті майже в 40 країнах, де він був виявлений.

Автор: Ірина Погоріла