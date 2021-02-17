На момент пологів 36-річна жінка була на 33 тижні вагітності.

У Франції народилась перша дитина після трансплантації матки. Загалом у світі було лише близько 20 таких випадків.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на MedicalXpress.

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12 лютого у жінки, якій трансплантували матку, народилася здорова дівчинка вагою 1 кілограм 845 грамів. Пологи приймали у лікарні Фош, що під Парижем.

Дебора народилася без матки через рідкісний синдром МРКГ. У березні 2019 року їй зробили пересадку матки від її власної матері, якій тоді було 57 років.

На момент пологів 36-річна Дебора була на 33 тижні вагітності.

"Мати й дитина почувають себе добре", – сказав завідувач відділення гінекології, акушерства та репродуктивної медицини лікарні Жан-Марк Аюбі.

Аюбі також пояснив, що трансплантат для Дебори не планувався на постійній основі. Це була тимчасова трансплантація, яка була призначена тільки для того, щоб дозволити їй мати дитину.

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Перші пологи після трансплантації матки відбулися у Швеції у 2014 році.

У 2017 у Бразилії народила жінка, якій пересадили матку від померлого донора.

Загалом у світі після трансплантації матки сталося близько 20 пологів.

Деякі жінки з пересадженими матками вже народили вдруге.

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Автор: УНІАН