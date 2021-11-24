Очікується прискорення програми ревакцинації.

Французька влада анонсувала посилення карантину в країні. Причиною стало зростання кількості нових випадків COVID-19.

Про це повідомляє The Local.

За словами представника уряду Габріеля Атталя, поки що проходять консультації щодо нових заходів з місцевою владою. При цьому він не розповів, що передбачатимуть нові заходи.

Водночас Атталь уточнив, що планується "посилення бар'єрних жестів та носіння масок", а також посилення перевірок використання санітарного пропуску. Крім того, очікується прискорення програми ревакцинації.

Читайте такожНам тут раді: які країни Європи визнають CoronaVac"Нам потрібна колективна мобілізація ... щоб зберегти курортний сезон", - підкреслив політик.

Варто відзначити, що кількість нових випадків COVID-19 стрімко збільшується - в середньому 18 тисяч в день. Також зростає рівень госпіталізацій та смертей.

За прогнозами влади, вже найближчими днями рівень захворюваності може досягти 200 випадків на 100 тисяч населення. Раніше прем'єр-міністр Жан Кастекс попереджав, що при такому рівні захворюваності посилять карантинні заходи.

Коронавірус в Європі

9 листопада Рада ЄС виключив Україну з "зеленого" списку країна.

Водночас, глава МЗС України Дмитро Кулеба доручив всім дипломатичним установам України в країнах Європейського Союзу докласти зусиль для збереження відкритості кордонів для українців в Євросоюзі. У МЗС зазначають, що офіційна рекомендація Ради ЄС щодо виключення України з "зеленого списку" не означає, що українців чекає тотальне закриття кордонів Євросоюзу.

Так, 15 країн-членів Євросоюзу зберегли можливість вакцинованим українцям подорожувати. Це Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Кіпр, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Ірландія, Словаччина, Швеція, Франція, Іспанія, Греція і Латвія.

За словами Кулеби, Інші 12 країн-членів Євросоюзу взагалі не змінювали правила в'їзду для українців після виключення України з "зеленого списку". Серед цих країн, наприклад, Болгарія, яка з 30 жовтня закрила в'їзд українським туристам. Також в'їзд закритий до Мальти.

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Автор: Анастасія Горбачова