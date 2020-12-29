Жінка стала донором яйцеклітини і сурогатною мамою для своєї рідної мами.

25-річна шотландка виносила дитину для своєї 49-річної матері і її чоловіка, і народила власну сестру.

Про це повідомляє ТСН з посилання на Daily Record.

Читайте такожЖінка народила найменших у світі близнюків (фото)

Мати жінки свого часу пройшла стерилізацію, але заморозила свою яйцеклітину, тож коли зустріла нового чоловіка захотіла із ним власних дітей. Вони запропонували доньці стати сурогатною матір'ю і та погодилась, але згодом з'ясувалась, що заморожена у 2014 році яйцеклітина нежиттєздатна, тож окрім сурогатного материнства донька стала ще й донором яйцеклітини.

В результаті пологів, які тривали 41 годину, народилась дівчинка Віллоу "Я народила Віллоу і віддала її одразу матері, без краплі сумніву. Віллоу була народжена за допомогою моєї яйцеклітини і сперми Ендрю, але у неї єдина мати, і це точно не я. Ендрю і моя мама хотіли дитину з того моменту, як вони одружилися, але мама була стерилізована - і вона давно про це шкодувала", - зазначила породілля.

Родина вирішила, що розкаже дівчинці про історію її народження, коли вона виросте.

«Її історія незвичайна, але вона народилася в любові, а це найголовніше», - підкреслила мама дитини.

Тепер у жінки, разом із новонародженою і її сурогатною мамою, четверо дітей. У самої породіллі є трирічна донечка.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко