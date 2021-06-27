В організації зазначають, що значна частина світу досі не вакцинована, а дуже заразні штами швидко поширюються.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає повністю вакцинованих людей продовжувати носити маски, дотримуватися соціальної дистанції та практикувати інші заходи безпеки через пандемію COVID-19, оскільки дуже заразний штам "дельта" швидко поширюється по всьому світу.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на заступницю гендиректора ВООЗ з доступу до ліків і товарів медичного призначення Маріанджелу Сімао.

"Люди не можуть почуватися у безпеці лише тому, що вони отримали дві дози вакцини. Їм все ще потрібно захищатися", - заявила Сімао.

За її словами, лише вакцина не зупинить передачу вірусу і люди повинні продовжувати постійно використовувати маски, перебувати у провітрюваних приміщеннях, дезінфікувати руки, дотримуватися дистанції та уникати скупчень людей.

"Це все ще залишається надзвичайно важливим, навіть якщо ви щеплені, бо вірус досі циркулює серед людей", - зазначила експерт.

Окрім того, у ВООЗ просять щеплених людей й надалі бути обережними, оскільки значна частина світу залишається невакцинованою, а дуже заразні штами, такі як "дельта", поширюються у багатьох країнах, викликаючи спалахи захворювання.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова