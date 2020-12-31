Президент Росії Володимир Путін досі не прищепився від коронавірусу.

У Росії збираються провести випробування вакцини від COVID-19 "Супутник V" на дітях і вагітних жінках.

Про це повідомило РИА "Новости" з посиланням на директора Центру ім. Гамалеї Олександра Гінцбурга. Установа збирається подати дозвільний пакет документів.

"Ми підготуємо, а потім МОЗ схвалить відповідний дозвільний пакет документів, протокол досліджень. Наразі він знаходиться в стадії написання. Напишемо, напевно, через місяць – через півтора, подамо", – розповів Гінцбург.

Він підкреслив, що випробування почнуться тільки після того, як всі документи схвалить МОЗ.

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Російська вакцина від коронавірусу "Супутник-5": що відомо

У Росії в серпні заявили про реєстрацію "першої в світі" вакцини проти COVID-19, її нібито протестували на дочці Путіна.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася.

Водночас міжнародна група дослідників висловила занепокоєння з приводу можливих неточностей у звіті про випробування російської вакцини. У деяких графіках зустрічаються підозрілі повтори, А даних для перевірки результатів недостатньо.

З усім тим росіяни оцінили ефективність своєї спірної вакцини від коронавірусу в 92%.

На початку грудня Путін по відеозв'язку оголосив про плани вже почати масштабну вакцинацію від коронавірусу лікарів і вчителів.

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Автор: УНІАН