У литовській лікарні людині ввели п'ять доз вакцини від коронавірусу.
Читайте такожУ Франції заборонили носити саморобні маски - ЗМІПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Інцидент трапився в середині січня в лікарні міста Маріямпіль. Після цього лікарі проконсультувалися з Каунаською клінікою і представниками компанії Pfizer.
Жінка почуває себе добре, але відчуває сильний біль в місці уколу. Відзначається, що через цю помилку чотири людини не отримали вакцину.
"Сталося так, що не розбавили вакцину і всі 5 доз ввели одній людині. Це людський фактор. Нічого поганого з пацієнтом не сталося", - сказав директор лікарні.
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