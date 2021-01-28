Жінка почуває себе добре, але відчуває сильний біль в місці уколу.

У литовській лікарні людині ввели п'ять доз вакцини від коронавірусу.

Читайте такожУ Франції заборонили носити саморобні маски - ЗМІПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Інцидент трапився в середині січня в лікарні міста Маріямпіль. Після цього лікарі проконсультувалися з Каунаською клінікою і представниками компанії Pfizer.

Жінка почуває себе добре, але відчуває сильний біль в місці уколу. Відзначається, що через цю помилку чотири людини не отримали вакцину.

"Сталося так, що не розбавили вакцину і всі 5 доз ввели одній людині. Це людський фактор. Нічого поганого з пацієнтом не сталося", - сказав директор лікарні.

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Автор: УНІАН