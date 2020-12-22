Програма вакцинації добровільна, проте влада переконливо закликає всіх взяти в ній участь.

Влада ОАЕ пропонує всім бажаючим громадянам і резидентам країни щепитися безкоштовно вакциною Sinopharm, яка була схвалена до використання в цьому місяці.

Читайте такожBloomberg: Вакцина Китаю від COVID-19 ефективна на 86%Як повідомляє Financial Times, вакцина вже доступна в лікарнях і спеціально відкритих для цього медичних центрах.

Китайська вакцина від коронавірусу Sinopharm була протестована в ОАЕ на 31 тис. добровольців і показала 86-відсоткову ефективність.

Програма вакцинації добровільна, проте влада переконливо закликає всіх взяти в ній участь. Емір Дубаю Мухаммед бен Рашид аль-Мактум спеціально розмістив у своєму Twitter знімок, як йому самому роблять щеплення, передає kommersant.

Коронавірус в ОАЕ

Всього в ОАЕ проживають 1 млн громадян і більше 8 млн громадян інших держав, що мають резидентський статус. За даними Університету Джонса Хопкінса, з початку пандемії в країні заразилися понад 1,7 млн осіб, померли 639.

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Автор: УНІАН