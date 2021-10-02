Вчений зазначив, що келих вина сприятливо впливає на організм.

Фахівці з'ясували, як на організм людини впливає тимчасова відмова від алкоголю. Відсутність спиртних напоїв у раціоні добре впливає на організм.

Про це пише видання DailyMail.

За словами директора медичних послуг цифрового центру Livi Харрієта Бредлі, відмова від алкоголю в перший тиждень гарантує більш міцний сон, а також підвищення працездатності.

На другий тиждень у людини налагодиться кислотний рефлюкс в шлунку та відновиться водний баланс. Річ у тім, що алкоголь призводить до зневоднення, що відбивається на самопочутті та зовнішньому вигляді, наприклад, шкіра стає сухою.

Читайте такожУ Києві під питанням заборона на продаж алкоголю вночі: держслужба звернулася до судуПри цьому вже на третьому тижні нормалізується обмін речовин та знизиться вага. Крім того, стабілізується артеріальний тиск, а печінка почне відновлюватися. Водночас Бредлі вважає, що келих вина допомагає знизити рівень стресу та притупити негативні почуття.

"Щоб перестати вживати алкоголь регулярно, краще знайти першопричину. Але в будь-якому випадку ви зможете проявити себе як вольова людина, що позначиться і на вашому здоров'ї. В принципі, питущого від непитущого можна відрізнити й на око, такі люди помітно відрізняються зовні", - підсумував медик.

Як раніше повідомляв УНІАН, вчені провели дослідження про вплив алкоголю на лікування інфекційних захворювань як коронавірус, ГРВІ та грип. Вони прийшли до висновку, що спиртне ускладнює лікування і може погіршити ситуацію

Автор: Анастасія Горбачова