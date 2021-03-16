Хімікати, які впливають на гормони, загрожують людській здатності розмножуватися.

Всі проблеми людства можуть раз і назавжди "вирішитися" дуже скоро! До 2045 року чоловіки більше не будуть здатні розмножуватися через вплив хімікатів, які змінюють людські гормони.

Так стверджує одна з головних дослідниць репродуктивного здоров'я Шонна Свон.

"Нинішній стан репродуктивний справ не може продовжуватися й при цьому не загрожувати виживанню людства", - сказала вона Politico.

Це додає ще один пункт до списку потенційних смертельних проблем нашого виду. Але, за словами Свон, мало хто знає про насування втрати здатності розмножуватися.

Читайте такожThe Guardian: Брудне повітря вбило півмільйона немовлят за рік"Ми приблизно на 40 років відстаємо від глобального потепління з точки зору нашої поінформованості", - пояснила вона.

Чотири роки тому вона розрахувала, що кількість сперматозоїдів у середньостатистичного чоловіка на Заході скоротилася на 59% за період з 1973 до 2011 року. Ці розрахунки потрапили в заголовки про "спермагеддон". Тепер Свон, яка також працює епідеміологом в Медичному центрі Маунт-Сінай у Нью-Йорку, описує ще страшнішу картинку в своїй новій книзі під назвою "Зворотній відлік" (Count Down - англ.).

Згідно з поточними прогнозами, кількість сперматозоїдів у чоловіків в середньому досягне нуля в 2045 році. Це означає, що половина людей чоловічої статі на Землі не будуть здатні дати потомство взагалі. А інша половина будуть дуже близькі до такого стану.

Свон пояснює, що причиною може послужити дедалі більший контакт з хімічними речовинами, які руйнують ендокринну систему. Адже ці речовини є у всьому: від пластику, електроніки, упаковок для продуктів і пестицидів до засобів особистої гігієни й косметики. Ці хімікати є в тілі майже кожного на Землі.

Речовини, такі як бісфенол А і фталати, порушують нормальну гормональну функцію. Зокрема, вони впливають на тестостерон і естроген. Навіть у малих дозах вони становлять особливу загрозу для ненароджених дітей, чиї тіла все ще на етапі розвитку. Серед інших факторів, які можуть вплинути на глобальну народжуваність - поширення контрацептивів, культурні зміни, ожиріння й куріння. Але Свон вказує на індикатори, які говорять про біологічні причини занепаду фертильності. Дослідження показали, що у маленьких хлопчиків частіше розвиваються аномалії статевих органів. А з 1982 року рівень тестостерону падає приблизно на 1% на рік.

Читайте такожУ Норвегії з'ясували, як декретна відпустка впливає на здоров'я жінкиДля жінок ситуація теж погана. Кількість викиднів впродовж останніх двох десятиліть зростала на 1% щороку. А у дедалі більшої кількості дівчаток наступає раннє статеве дозрівання. Якщо ці тенденції збережуться, за словами Свон, in vitro й інші технології штучної репродукції стануть необхідністю.

Уникнути вимирання

Нажаль, швидкого рішення немає. Свон, яка досліджує репродуктивні проблеми більше 20 років, рекомендує прибрати шкідливі хімікати з наших будинків. Щоб це зробити, вона пропонує відмовитися від оброблених харчових продуктів, обирати засоби для особистого догляду без вмісту фталатів, а також замінити пластикові контейнери для продуктів на скляні. Але вона визнає, що проблема так просто не зникне. І потрібні будуть інші хімікати на заміну в різних товарах, які люди купують. На її думку, це те, чим повинні зайнятися уряди й хімічна індустрія.

Читайте такожFinancial Times: COVID-19 став причиною обвалу народжуваності в ЄвропіСвон також додала, що надія на те, що чоловіки залишаться здатними розмножуватися у найближчі десятиліття, все ж є. І причини для такого оптимізму дають миші. В 2017 році було проведене дослідження, в ході якого гризуни контактували з естрогенними хімікатами одразу після народження, більше за своє життя не потрапляли під вплив таких речовин. В результаті кількість сперматозоїдів у них повністю відновлювалася до норми через три покоління.

"Звісно, три покоління для людей - це досить довгий період. Тому нам краще поквапитися", - сказала експерт.

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Переклад: Лесь Димань