Дослідження показали ефективність Covaxin на рівні 78%.

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) дозволила для екстреного використання індійську вакцину проти коронавірусу Covaxin виробництва компанії Bharat Biotech.

Про це повідомляється в офіційному Twitter організації.

Вакцину Covaxin розглядала Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ з імунізації (SAGE). Вона рекомендувала використовувати її двома дозами з інтервалом у 4 тижні між щепленнями для всіх вікових груп віком від 18 років і старше.

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Дослідження показали ефективність Covaxin на рівні 78%.

На думку науковців, препарат "дуже підходить для країн з низьким і середнім рівнем доходу через легкість зберігання".

За оцінками Bharat Biotech, в місяць буде виготовлятися 23 млн доз вакцини.

Вакцинація в Індії: що відомо

В Індії використовуються дві вакцини - Covishield, розроблена AstraZeneca (зараз застосовують в Україні), і Covaxin - фірми Bharat Biotech.

Індія розпочала кампанію вакцинації 16 січня, спочатку для медичних працівників. З 1 березня критерії відбору були розширені на людей старше 60 років і осіб у віці від 45 до 59 років з супутніми захворюваннями. Третій етап, що почався 1 квітня, охоплює всіх людей старше 45 років.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко