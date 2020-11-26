Велика частина людства страждає від підвищеного хронічного стресу, що руйнує здоров'я. Однак виправити ситуацію допоможуть кілька змін в способі життя.
Читайте такожВчені з'ясували, що фізичні навантаження щорічно рятують 4 мільйони життівЗдорове харчування. Заради нормальної роботи мозку потрібно збільшити споживання цілісних продуктів, таких як зелені листові овочі, зернові, бобові, морепродукти і нежирне м'ясо. Вони містять магній, фолієву кислоту, цинк і життєво важливі жирні кислоти, які прискорюють роботу мозку. Багаті поліфенолами продукти і напої, такі як вино, темний шоколад і ягоди, також життєво важливі для гостроти розуму.
Фізичні навантаження. Заняття фітнесом, які змушують тіло частіше рухатися, можуть миттєво підвищити настрій. Дії, які передбачають соціальну взаємодію і знайомство з природою, можливо, ще більше поліпшать психічне благополуччя, передає medikforum з посиланням на The Health Site.
Професійна допомога. Позитивні зміни способу життя - не заміна ліків або терапії, а, скоріше, доповнення до лікування. Хоча більшість правильних змін може приносити користь, часом сам порядок дій викликає труднощі. Їх допоможуть вирішити досвідчені психологи.
Здоровий сон. Поряд з поліпшенням режиму дня, правильна підготовка до нічного відпочинку допоможе позбутися безсоння. До цієї підготовки відносяться обмеження вживання кофеїну, правильний час сну, відмова від користування ТБ і смартфонами перед сном, пробудження в один і той же час. Ніколи не змушуйте себе спати. Якщо ви не можете заснути протягом приблизно 20 хвилин, краще встати і зосередитися на чому-небудь, поки не відчуєте втому. Ще один спосіб поліпшити сон - обмежити вплив світла. Це збільшить викид мелатоніну, який допомагає заснути. Якісний сон має важливе значення для регулювання рівня стресу, побічно покращуючи психічне здоров'я.
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