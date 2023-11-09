Як підтвердили дослідження, найдієвішим в цьому плані є зелений чай.

Дієтологи радять в першу чергу пити чаї, що містять антиоксиданти і потужні сполуки, що сприяють спалюванню черевного жиру.

Фахівці відзначили, що схуднути і так досить складно, але особливо втрата жиру навколо живота може стати додатковою проблемою. Це тому, що жир на животі відрізняється від жиру на інших частинах тіла, пише Eatthis. Жир на животі називають вісцеральним жиром, який розташований глибше і оточує органи черевної порожнини. Це робить його більш небезпечним, ніж інші жирові відкладення. Його занадто велика кількість може призвести до ризику виникнення таких захворювань, як хвороби серця або діабет. На щастя, є способи впоратися з цим типом жиру, і є навіть чаї, які сприяють спалюванню жиру на животі.

Чай містить різні антиоксиданти і рослинні сполуки і деякі з них, як було виявлено, спеціально допомагають спалювати жир навколо живота.

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Зелений чай може бути одним з найефективніших чаїв для спалювання жиру на животі. Згідно з недавнім дослідженням, люди, які випивали 4 чашки в день, мали на 44% менший ризик розвитку абдомінального ожиріння, ніж люди, які не пили зелений чай.

Більшість властивостей зеленого чаю для схуднення зумовлені багатими поліфенолами та підгрупою цих поліфенолів, відомими як катехіни.

Улун чай ще один чай, що допомагає при черевному жирі. Чай улун отримують з тих же листків, що і зелений і чорний чай, але він частково окислюється, тоді як зелений чай неокислюється, а чорний чай піддається повному окисленню. Улун виготовляють шляхом сушіння листя на сонці до тих пір, поки воно не зів'яне і не згорнеться.

Дослідження показують, що чай улун також містить поліфеноли, які сприяють прискоренню обміну речовин і зменшенню жиру в черевній порожнині.

Любителі чорного чаю, англійського чаю для сніданку і Ерл Грей (всі види чорного чаю) будуть раді дізнатися, що дослідження пов'язали чорний чай з втратою ваги і зменшенням кількості вісцерального жиру.

Білий чай, відомий як найніжніший і найменш оброблений вид чаю, поряд із зеленим і улуном, прискорює обмін речовин і посилює окислення жирів, що може допомогти в загальній втраті ваги.

Один із видів ферментованого китайського чорного чаю, відомий як чай пуер, у кількох дослідженнях було пов'язано з втратою ваги або зменшенням кількості жиру.

Що робити з жиром на животі

Накопичення жиру в області живота - поширена проблема у жінок. Український дієтолог Світлана Павлюк на своїй сторінці в Instagram розповіла про причини виникнення жиру на животі, а також дала ефективні поради, які допоможуть з ним впоратися.

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