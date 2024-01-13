Ця закуска універсальна тим, що її можна готувати як в солодкому вигляді так і в солоному.

Окрім збалансованого харчування та регулярних фізичних вправ, розумні закуски є одним із найкращих способів досягнення цілей зі зниження ваги.

Дієтолог Дестіні Муді розповіла про найкращу закуску для схуднення, пише Eatthis. Не секрет, що чим старше людина стає, тим складніше спалювати калорії. Однак перекуси можуть стати інструментом в арсеналі по боротьбі із зайвою вагою. Дослідження показують, що закуски з високим вмістом білка можуть допомогти довше зберігати відчуття ситості, зменшуючи переїдання і стримуючи тягу до їжі.

За словами Муді найкращою закускою є смажений нут. Він наповнений рослинним білком і клітковиною, являє собою хрустку і універсальну закуску, яку ви можете зробити як солодкою так і солоною.

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"Я вибираю смажений нут як найкращу закуску для схуднення", - заявила Муді. Вона зазначила, що нут має м'який смак, що робить його універсальною закускою. "Якщо ви ласун, то можете приправити його корицею та підсолоджувачем перед смаженням або використовувати приправу каррі для більш пікантної закуски", - порадила вона.

По-перше в нуті багато білка, який відіграє вирішальну роль у підтримці м'язової маси і підвищенні почуття ситості.

По-друге, він багатий поживними речовинами. Ці поживні речовини необхідні для оптимальних функцій організму, підтримуючи все: від розвитку м'язів і здоров'я кісток до енергетичного обміну.

По-третє - нут є відмінним джерелом клітковини, яка грає найважливішу роль в травленні і запобіганні переїдання, викликаючи відчуття ситості.

"І білок, і клітковина уповільнюють швидкість травлення, а це означає, що ви можете відчувати себе ситим до наступного прийому їжі, що робить нут ідеальним перекусом для схуднення між низькокалорійними прийомами їжі", - пояснила фахівець.

Як приготувати цю закуску для схуднення:

Почніть з розігріву духовки до 200°C. Промийте, а потім висушіть нут. Змішайте його в мисці зі столовою ложкою оливкової олії, щіпкою солі та улюбленими спеціями.

Розкладіть нут на деку в один шар, забезпечивши рівномірне прожарювання. Випікайте 20-30 хвилин, час від часу струшуючи форму для рівномірної хрусткої скоринки. Слідкуйте, щоб нут не згорів. Коли він стане золотистим і хрустким, дістаньте і дайте охолонути.

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Дієтологи в один голос радять тим, хто хоче схуднути, сідати на середземноморську дієту. Вони відзначають, що ця дієта не тільки сприяє втраті ваги, а й полегшує контроль над нею. Все відбувається за рахунок того, що ця дієта містить такі корисні продукти, як: риба, оливкова олія, горіхи, овочі і фрукти.

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