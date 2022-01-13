Одній частині населення загрожує головний "коронавірусний удар", попередив лікар.

Штам коронавірусу COVID-19 "Омікрон" здатен "знайти" практично всіх – зараження загрожує не лише вакцинованим, але і ревакцинованим.

У більшості випадків серед вакцинованих та ревакцинованих людей не буде госпіталізованих та жертв, публікує CNN слова лікаря, доктора медицини, керівника Інституту алергології та інфекційних захворювань й провідного епідеміолога країни Ентоні Фаучі.

Експерт попередив, що основний "коронавірусний удар" загрожує тим, хто не отримав щеплення від COVID-19.

"Омікрон" з його незвичайним, безпрецедентним ступенем ефективності трансмісії (механізм передачі інфекції – Ред.) кінець кінцем "знайде" майже всіх….", – сказав лікар.

Коронавірус в США з початку пандемії, яка стартувала у березні 2020 року, знайшли у 62 727 044 осіб, а померли 843 624 пацієнти, повідомили в Університеті Джонса Гопкінса.

В країні вакциновані 520 184 112 осіб.

Читайте такожВООЗ назвала тих, хто знаходиться у групі ризику через "Омікрон"Нагадаємо, штам COVID-19 "Омікрон" вперше знайшли на початку листопада 2021 року на півдні Африки. Пізніше Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий варіант коронавірусу як такий, що викликає занепокоєння.

"Омікрон" вже виявили у десятках країн світу, зокрема і в США та Україні.

В Інституті показників та оцінки здоров'я (IHME) прогнозували, що більше ніж половина населення Європи буде інфікована "Омікроном" найближчим часом.

Записатися на вакцинацію в Україні вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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