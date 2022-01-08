У США фіксують пік госпіталізацій серед дітей до 5 років.

Новий штам коронавірусу "Омікрон" масово вражає дітей: у США зафіксували пік госпіталізацій дітей до 5 років. У них діагностують "Омікрон".

Як повідомили у Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC), наразі рівень госпіталізованих дітей віком від 5 до 17 років становить приблизно 1 на 100 тисяч, пише The Associated Press.

За словами директорки відомства Рошель Валенскі, ця тенденція "засвідчує необхідність щеплення". Вона додала, що у США повністю вакциновані проти коронавірусу лише 16% дітей віком від 5 до 11 років, а від 12 до 18 років – не більше 50%.

Нагадаємо, як писав УНІАН, у США дозволили застосування бустерних доз вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech для підлітків від 12 до 15 років та для дітей від 5 до 11 років з ослабленим імунітетом.

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