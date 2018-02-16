Під Києвом автобус з військовими потрапив у ДТП й перекинувся (фото, відео)

18:46, 16 лютого 2018
Інциденти
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Є постраждалі унаслідок аварії / фото facebook.com/groups/Vyshgorod946

Про це повідомляє "Київ оперативний" на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУ Києві авто врізалося у відбійник і з 10-метрової висоти впало на пішохідний перехід, є поранені (фото)"Карколомна аварія сталася щойно в районі шляхопроводу на виїзді із Києва у бік Вишгорода. Мікроавтобус Volkswagen (в якому перебували війсковослужбовці) протаранив Mitsubishi", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що без потерпілих не обійшлося. Наразі причини аварії та інформація про потерпілих уточнюється. Рух транспорту сильно ускладнено.

Раніше одні користувачі соцмереж писали, що на виїзді з Вишгорода перекинулася маршрутка, інші, що в бусі їхали військові. Також повідомлялося, що на місце аварії прибули 4 "швидких".

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Теги: #ДТП під Києвом#ДТП у Вишгороді#автобус з військовими