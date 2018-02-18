В Ізраїлі повінь заблокувала автобус з українцями

Туристів вже звільнили представники ізраїльських рятувальних служб.

Півсотні українських туристів довелося рятувати від повеней в Ізраїлі.

Про це повідомив прес-секретар поліції Ізраїлю Михайло Зингерман, йдеться в сюжеті ТСН.

Після тривалих злив в районі Мертвого моря розмило дороги, тому автобус з нашими співвітчизниками застряг, не маючи можливості рухатися далі. Вода і далі піднімалася, тому за справу довелося взятися рятувальникам. Ніхто з українців не постраждав, їх евакуювали до найближчого торгового центру.

Як повідомляв УНІАН, в результаті ДТП за участю мікроавтобуса з військовими госпіталізовано п'ять людей.