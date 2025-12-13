За словами нардепа, уже проведено комунікацію з представниками стримінгових платформ.

В Україні розробляють механізм блокування російських виконавців на музичних стрімінгах для українських користувачів. Про це розповів голова підкомітету з питань музичної індустрії комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, президент Всеукраїнської асоціації музичних подій "UAME" Олександр Санченко в коментарі для "Інтерфакс-Україна".

Чи може Україна домогтися заборони

"Ми зробили відкриту Google-форму і звернулися до музичних медіа із закликом допомогти інформаційно. Туди додали перелік виконавців і подали до Служби безпеки України, а вони або Мінкульт подають до РНБО. Частину вже винесено, частина в процесі", - сказав він.

Санченко зазначив, що вже проведено комунікацію з представниками стримінгових платформ, щоб почути їхню думку, як можна домогтися такої заборони.

"Вони нам фактично сказали, що є два варіанти: ви або законом ухвалюєте, що, наприклад, за мовною ознакою потрібно забороняти, тоді ми реагуватимемо; або у вас є санкції РНБО щодо конкретних артистів, і ви звертаєтесь, що ви хочете заблокувати за геолокацією, щоб їх не видавали в Україні, або видалити, якщо це має стосунок до тероризму або тому подібного", - поділився нардеп.

За словами Санченка, перший варіант не підходить з точки зору євроінтеграції України. Він наголосив, що зараз в Офісі президента і профільному підкомітеті парламенту триває робота над тим, щоб рішення РНБО з'явилося швидше.

"Щоб вони звернулися до стримінгів, дивіться: уже є близько 120 артистів, які отримали обмежувальні заходи від РНБО, щоб платформи ухвалили рішення про блокування", - додав нардеп.

Чи будуть "білі списки" для деяких російських виконавців

Також Санченко не виключає появи "білих списків" для російських виконавців, які публічно засуджують російську агресію. Проте, поки що в подібні списки не було внесено жодного російського артиста.

"Ще в минулому законодавстві ми передбачали "білі списки", там є процедура, поки що нуль артистів у тих списках. Це означає, що цей артист публічно пише в СБУ, що засуджує російську агресію, і далі приймається рішення, що ми його можемо залишати в медійному полі. Ми зробили такий жест кілька років тому, тому що думали, що це спонукатиме їх виходити з такою позицією, що нам було важливо інформаційно, але ніхто не подався", - сказав він.

Санченко заявив, що до березня 2026 року стане зрозуміло, чи всі популярні стримінгові платформи відгукнуться на заклик України.

Петиція про заборону російської музики на стримінгах для українців - що відомо

У лютому 2025 року відомі співаки та громадські діячі публічно висловили обурення через присутність п'яти треків російського репера MORGENSHTERN у топ-10 музичних чартів України на платформах Apple Music і Spotify. На тлі цих новин Олександр Леоненко створив петицію на сайті Кабміну, щоб закріпити на державному рівні заборону такої музичної продукції в Україні.

Раніше Міністерство культури і стратегічних комунікацій надало відповідь автору петиції про заборону прослуховування російської музики. У відповіді було сказано, що петицію розгляне Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

У відповіді Мінкульту йдеться про те, що Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення має надати відповідь автору петиції "у визначений законодавством строк".

