Запропонована США модель припинення війни може створити умови для нового російського вторгнення на Донбас.

У Брюсселі та столицях країн ЄС зростає занепокоєння тим, що мирна угода щодо України, яку просуває адміністрація Дональда Трампа, фактично відкриває Кремлю шлях для реваншу. За словами джерел, знайомих із перебігом закритих переговорів, ключовою проблемою є ідея створення демілітаризованої зони на сході України, пише Bloomberg.

Європейські дипломати побоюються, що така зона може стати прикриттям для прихованого розгортання російських сил. Надалі Москва, за їхніми словами, здатна застосувати гібридні сценарії — від провокацій "під чужим прапором" до дестабілізації через контрольовані інциденти — щоб підірвати американські гарантії безпеки та підготувати ґрунт для нового вторгнення.

Питання контролю над територіями стало центральним у переговорах між Вашингтоном, Києвом і Москвою майже через чотири роки після початку повномасштабної війни. Росія наполягає на виведенні українських військ із Донецької та Луганської областей, включно з районами, які не перебувають під її контролем. Україна такі вимоги відкидає.

Доля Донбасу

Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що США обговорювали ідею перетворення Донбасу на "вільну економічну зону" зі спеціальним управлінням, тоді як російська сторона просуває формат демілітаризованої території. Цього тижня Зеленський також допустив можливість референдуму щодо майбутнього статусу регіону.

Однак, як наголошують європейські чиновники, будь-яке виведення українських військ із контрольованих територій несе прямі ризики. Головним завданням Європи на найближчі тижні вони називають недопущення включення до мирної угоди "російського троянського коня".

Колишній радник з національної безпеки Великої Британії Пітер Рікеттс заявив, що європейський скепсис цілком виправданий. За його словами, щойно увага США зміститься на інші глобальні виклики, Москва може штучно створювати інциденти — зокрема під приводом "захисту російськомовних":

"Це зробить решту України вразливою до нового російського наступу. Йдеться не про технічні деталі, а про фундаментальну загрозу європейській безпеці".

Додаткові питання викликає й те, хто саме контролюватиме демілітаризовану зону. За словами союзників України, американські переговорники говорили про спеціальну адміністрацію, але водночас допускали фактичне визнання окупованих районів Донбасу та Криму російськими. Такий підхід у Європі називають неприйнятним.

На цьому тлі Володимир Зеленський має вирушити до Берліна на переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, а також іншими європейськими лідерами. Київ наполягає: будь-яка мирна угода має супроводжуватися жорсткими, юридично зобов’язуючими гарантіями безпеки.

"Є одне питання, на яке хочуть відповіді всі українці: якщо Росія знову нападе, що зроблять наші партнери?" — підкреслив Зеленський.

Мирний план - чи піде Путін на умови США

Як повідомляв УНІАН, російський правитель Володимир Путін оточив себе колом підлабузників, що постійно запевняють його у "перемозі" Росії, ігноруючи реальні ризики та обмеження. Генерали стверджують, що всі військові цілі досягнуті, економісти переконують у стабільності економіки, навіть президент США Дональд Трамп нібито підтримує думку Кремля про перевагу Росіїю.

За даними The Washington Post, "фільтр заспокоєння", на думку експертів, робить Путіна майже несприйнятливим до компромісів у мирних переговорах. Аналітики зазначають, що останній мирний план США, який більшість оглядачів вважає упередженим проти Росії, навряд чи буде прийнятий Кремлем саме через відчуття перемоги та міцності економіки.

