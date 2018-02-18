На Харківщині "пацієнт" обстріляв з рушниці бригаду "швидкої"

Поліція почала розслідування інциденту.

У Дергачівському районі Харківської області чоловік погрожував рушницею медикам, які приїхали на виклик дружини зловмисника.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області, повідомлення надійшло ще ввечері 16 лютого. Фельдшер бригади швидкої медичної допомоги повідомив, що при виїзді медиків на місце виклику чоловік, який начебто потребував госпіталізації, почав буянити.

"Встановлено, що мешканка селища Солоницівка викликала швидку для свого чоловіка, якому стало зле. Під час розмови з медичними працівниками 50-річний «пацієнт» пішов до кімнати. Через деякий час він повернувся із рушницею в руках. Направивши зброю на фельдшера, чоловік попросив залишити його житло. Після того, як медики вийшли з будинку та почали рух на автомобілі, вони почули постріл", - йдеться у повідомленні

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі встановлюються усі обставини інцеденту.

Як повідомляв УНІАН, у Львові п'яний чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки.