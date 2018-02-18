У Львові п'яний чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки

Чоловік влаштував стрілянину з гладкоствольної рушниці, зброю у зловмисника вилучили.

У неділю, 18 лютого, у Львові 38-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння, влаштував стрілянину з вікна.

Про це повідомляє прес-центр обласної поліції. Про це повідомила сусідка чоловіка.

"Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що до скоєння правопорушення причетний 38-річний львів'янин. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чоловік влаштував стрілянину з гладкоствольної рушниці, на зберігання якої має відповідний дозвіл", - сказано в повідомленні.

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Зброю у зловмисника вилучили. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про притягнення чоловіка до відповідальності.

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