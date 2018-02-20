Стало відомо, чому колишній АТОшник на Київщині стріляв з автомата та кидав гранати у сусідів (фото, відео)

Стрільця затримали, а пораненим надають допомогу в лікарні.

На Київщині жителі Залісся стали свідками автоматних черг, вибухів гранат та пострілів із пістолета. Так закінчилася сварка учасника АТО зі своїм сусідом.

Поранивши двох людей, озброєний чоловік намагався вбити поліцейських, які приїхали за викликом. Стрілець навіть спробував утекти на поліційній машині. Зрештою, п’яного і небезпечного, чоловіка затримали. Двох сусідів із пораненнями доправили до лікарні, йдеться в сюжеті ТСН.

"Він зробив характерний жест - висмикнув кільця з гранати і жбурнув у наш бік", - так патрульний поліцейський відновлює події, що сталися у селищі.

"Із сусідом посварився, кинув пітарду, а потом постріляв з автомата і все", - пригадують свідки.

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Для Геннадія цей жах іще не скінчився. Він із дружиною потрапили до реанімації. У нього від вибуху гранати поранення груднини та перелом стегна. Жінці зачепило ногу.

"Я сам не зрозумів що таке, думав пітарди, а жінка кричить, що він стріляє, він мене поранив, на нозі кров", - розповідає постраждалий.

Чому сусід відкрив вогонь на ураження, Геннадій здогадується. Колись посварилися через війну на сході.

"Колись кажу, що справжній АТОшник на "передку" стоїть, на блокпостах. Він перстав зі мною розмовляти – це місяць тому було", - пригадує поранений.

Колишній АТОшник образи не стерпів, дістав свій прихований арсенал, перед тим добряче хильнув.

"Я знав, що це трапиться на 100%. Є така категорія людей, у яких в дупі дитинство не дограло у війнушки", - переконує Геннадій.

Грати у війнушки в найближчі роки затриманому чоловікові не світить. За зберігання зброї, напад на поліцейських і замах на вбивство стрільцю загрожує до 10 років в’язниці.