На Дніпропетровщині затримано п’яного чоловіка з гранатою

16:46, 21 лютого 2018
Інциденти
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У зловмисника було вилучено 50 грамів марихуани / фото dp.npu.gov.ua

Як зазначили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, про п’яного чоловіка з гранатою в поліцію телефоном повідомив громадянин, який також знаходився у сквері. Крім гранати РГД-5, у зловмисника було вилучено 50 грамів марихуани.

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Відносно затриманого відкрито два кримінальні провадження - за ст. 263 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, зброї та боєприпасів) та ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, наркотичних засобів).

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