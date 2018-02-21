На Дніпропетровщині затримано п’яного чоловіка з гранатою
16:46, 21 лютого 2018Інциденти
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Окрім гранати РГД-5 у зловмисника було вилучено наркотики.
У зловмисника було вилучено 50 грамів марихуани / фото dp.npu.gov.ua
У Павлограді Дніпропетровської області вчора, 20 лютого, поліція затримала у сквері місцевого мешканця з гранатою.
Як зазначили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, про п’яного чоловіка з гранатою в поліцію телефоном повідомив громадянин, який також знаходився у сквері. Крім гранати РГД-5, у зловмисника було вилучено 50 грамів марихуани.
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Відносно затриманого відкрито два кримінальні провадження - за ст. 263 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, зброї та боєприпасів) та ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, наркотичних засобів).
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