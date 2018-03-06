Біля метро «Нивки» у Києві перекинулася бронемашина (фото, відео)
18:35, 06 березня 2018Інциденти
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За повідомленнями очевидців, військову бронемашину нібито підрізав інший автомобіль.
У Києві на мосту перекинувся автомобіль ВСУ / dtp.kiev.ua
Біля станції метро «Нивки» у Києві на мосту перекинувся бронеавтомобіль KRAZ Cougar.
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За повідомленнями очевидців, бронемашину нібито підрізав інший автомобіль. Постраждалих в ДТП немає.
У січні повідомлялося про ДТП з військовими в Донецькій області. Біля міста Білицьке військовий КРАЗ зіткнувся з автобусом, який віз шахтарів на роботу. Постраждали 17 осіб.
У центрі столичного шляхопроводу перекинувся бронеавтомобіль
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