У Києві на жвавому проспекті невідомі підірвали дві гранати, є постраждалі - ЗМІ (відео, фото)

В результаті інциденту на Броварському проспекті згорів автомобіль "Тойота Камрі".

У Києві на Броварському проспекті біля станції метро "Лісова" невідомі кинули дві гранати, які здетонували.

Про це на сторінці в Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

В результаті інциденту згорів автомобіль "Тойота Камрі", злочинці втекли.

"Жесть" в Києві на Лісовій: підірвано дві гранати, згоріла Тойота Камрі, є постраждалі, двоє бандитів втекли у напрямку Броварів", - сказано в повідомленні.

Також повідомяється, що поліція оголосила план "перехоплення", а сам Броварський проспект перекритий в напрямку Броварів.

"Остаточне число постраждалих наразі невідоме. Точно знаємо, що поранений осколком 1 людину, йому надають допомогу", - пише dtp.kiev.ua.

У свою чергу, "Київ оперативний" повідомляє, що на Броварському проспекті на ходу загорівся автомобіль.

При цьому видання додає, що, за словами очевидців, "стався вибух, відразу після якого двоє молодих людей у синій формі камуфляжу втекли в бік міста Бровари".