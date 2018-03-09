У Рівному в бізнес-центрі застрелився чоловік

17:45, 09 березня 2018
Інциденти
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Обставини події з’ясовуються / фото УНІАН

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі комунікації поліції Рівненської області, на місці події працює слідчо-оперативна група.

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Попередньо встановлено, що загиблим є 33-річний чоловік. Він вистрілив у себе із саморобного пристрою. За однією з версій, загиблим є мешканець Рівного, за іншою – жителем одного з районів області.

Обставини події з’ясовуються.

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Теги: #стрілянина#Рівненщина#самогубство Рівне