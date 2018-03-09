У Рівному в бізнес-центрі застрелився чоловік

33-річний чоловік заподіяв собі смерть, вистреливши із саморобного пристрою.

У бізнес-центрі, розташованого у центрі Рівного, неподалік майдану Незалежності, застрелився чоловік.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі комунікації поліції Рівненської області, на місці події працює слідчо-оперативна група.

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Попередньо встановлено, що загиблим є 33-річний чоловік. Він вистрілив у себе із саморобного пристрою. За однією з версій, загиблим є мешканець Рівного, за іншою – жителем одного з районів області.

Обставини події з’ясовуються.

Раніше на Житомирщині застрелився військовий.