У Рівному в бізнес-центрі застрелився чоловік
17:45, 09 березня 2018Інциденти
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33-річний чоловік заподіяв собі смерть, вистреливши із саморобного пристрою.
Обставини події з’ясовуються / фото УНІАН
У бізнес-центрі, розташованого у центрі Рівного, неподалік майдану Незалежності, застрелився чоловік.
Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі комунікації поліції Рівненської області, на місці події працює слідчо-оперативна група.
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Попередньо встановлено, що загиблим є 33-річний чоловік. Він вистрілив у себе із саморобного пристрою. За однією з версій, загиблим є мешканець Рівного, за іншою – жителем одного з районів області.
Обставини події з’ясовуються.
Раніше на Житомирщині застрелився військовий.
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