На Житомирщині застрелився військовий

Попередньою причиною смерті є вогнепальне поранення грудей.

У Житомирській області 31 січня на території однієї з авіаційних частин внаслідок вогнепального поранення загинув військовий, який перебував у наряді.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник військового прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону Олексій Рихлюк.

«Внаслідок вогнепального поранення загинув військовий, який перебував у наряді», - зазначив він.

За висновками експертів, попередньою причиною смерті є вогнепальне поранення грудей. Ймовірно, військовий застрелився зі своєї табельної зброї.

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«Встановлено, що це був випадок самогубства, однак зараз відпрацьовують й інші версії, такі як умисне вбивство і необережне поводження зі зброєю, а також факти доведення до самогубства», - сказав Рихлюк.

За його словами, розслідування цієї справи, відкритої за ст. 115 (умисне вбивство) КК України, наразі триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Також Рихлюк наголосив, що має бути ретельно перевірено стан військової дисципліни та умови проходження служби військовим.

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