У Києві на Троєщині чоловік жбурнув вибухівку у патрульних (фото)

08:57, 15 березня 2018
Інциденти
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На місці працюють працівники слідчо-оперативної групи та вибухотехніки / фото espreso.tv

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Як повідомляє Еспресо, інцидент стався на зупинці громадського транспорту, втім наразі невідомо, чи це сталося під час перевірки документів у чоловіка, чи за інших обставин.

В результаті детонації вибухового пристрою було пошкоджено поліцейський автомобіль Toyota Prius (автівку прошило осколками, також розбите скло), торгівельний кіоск та павільйон громадського транспорту. 

«Самі ж поліцейські, за попередніми даними, серйозно не постраждали. Вартові зауважують, що на місці подій був чоловік у кайданках, який, ймовірно, і є зловмисником, який напав на поліцейських», – повідомляє телеканал.

Наразі правоохоронці відмовляються від будь-яких коментарів, на місці працюють працівники слідчо-оперативної групи та вибухотехніки, які мають встановити, що саме вибухнуло на зупинці.

фото espreso.tv

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Теги: #Київ#Троєщина