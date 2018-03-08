Обстріл ресторану в Києві: у поліції відкрили кримінальну справу і розповіли подробиці

За фактом умисного знищення або пошкодження майна розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом обстрілу ресторану у столиці, наразі особа, яка стріляла в терасу ресторану розшукується. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті поліції Києва.

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«О 02:37 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що по вул. Володимирська горить ресторан. На місце події прибула слідчо-оперативна група та рятувальники, які загасили полум‘я. Внаслідок загоряння ніхто не постраждав», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські опитали персонал закладу та вилучили записи з камер відеонагляду, які зафіксували, як до ресторану підійшов невідомий та вистрілив із гранатомета. Сам тубус виявили неподалік від ресторану.

За фактом умисного знищення або пошкодження майна розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Поліція розшукує зловмисника.

Як повідомляв УНІАН, на вулиці Володимирській у Києві, неподалік від Національного музею історії України, у ніч на четвер, 8 березня, невідомі вистрілили з гранатомета по приміщенню ресторану "Лео".