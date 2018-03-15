В Одеській області вночі спалили Jaguar депутата (відео)

Автомобіль відновленню не підлягає, у "Самопомочі" те, що сталося, назвали спробою тиску.

У місті Чорноморську Одеської області в ніч на 15 березня невідомі спалили автомобіль лідера Одеської обласної організації партії «Самопоміч», голови однойменної фракції в Чорноморській міській раді Івана Смиренського.

Про це УНІАН повідомив сам потерпілий, зазначивши, що те, що сталося, пов'язує зі своєю депутатською діяльністю.

«Інших причин не бачу. Чесно працюю, боргів немає. Раніше жодних погроз ні від кого не надходило. Підпал вигідний тим, хто хоче дестабілізувати ситуацію в Чорноморську», - розповів Смиренський.

За його словами, вночі невідомі перелізли через огорожу - у двір його приватного житлового будинку, де був припаркований його автомобіль Jaguar. Вони облили іномарку горючою рідиною і підпалили. Потім, забравши драбину, за допомогою, якої перелізли через огорожу, втекли з місця події.

Автомобіль відновленню не підлягає.

У «Самопомочі» те, що сталося, назвали спробою тиску.

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«Вночі спалили автомобіль голови нашого Одеського обласного відділення - Івану Смиренському, депутату Чорноморської міської ради. Це вже 5-й підпал авто місцевих депутатів за 2 роки», - зазначили в партії.

У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій УНІАН підтвердили факт загоряння авто в Чорноморську на вулиці Набережній, уточнивши, що повідомлення про надзвичайну подію надійшло приблизно о 3.30.

У Головному управлінні Нацполіції в області факт звернення до правоохоронців також підтвердили.

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