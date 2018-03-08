У Києві з гранатомета обстріляли ресторан (фото)

Постріл був здійснений з гранатомета в приміщення ресторану "Лео", виникло займання.

У ніч на четвер, 8 березня, на вулиці Володимирській у Києві, неподалік від Національного музею історії України, невідомі вистрілили з гранатомета по ресторану.

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Як передає "Еспресо", постріл був здійснений з гранатомета в приміщення ресторану "Лео", виникло займання.

Вигоріло близько 50 квадратних метрів ресторану. Для гасіння пожежі були викликані кілька підрозділів ДСНС.

В кількох десятках метрів від місця вибуху слідчі знайшли пускову трубу. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та причетних до нього осіб.

За попередніми даними постраждалих немає. Від вибуху в будинку вилетіли шибки у вікнах.