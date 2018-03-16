Вночі на Закарпатті невідомі потрощили угорські автомобілі (фото)

11:02, 16 березня 2018
Інциденти
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У Берегово потрощили автывки з угорськими номерами / фото Mukachevo.net

Як повідомляє Mukachevo.net, автомобілі на українській реєстрації, що були припарковані поруч, залишилися непошкодженими. 

"Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців сьогодні близько 6:47 ранку, від мешканція вулиці Шевченка. Заявник повідомив, що вийшов зранку на вулицю, і побачив 7 пошкоджених авто, у яких були розбиті лобові стекла. Наразі на місці працюють правоохоронці. Вирішується правова кваліфікація", - прокоментували інцидент в поліції.

Нагадаємо, у Генеральному консульстві Угорщини в Ужгороді застерігали угорців від поїздок на Закарпаття через можливі провокації.

"Через складну політичну та суспільну ситуацію у сфері безпеки, для того, щоб уникнути можливих провокацій у березні 2018 року с 16 по 18 не рекомендуються поїздки на Закарпаття угорським групам та індивідуальним туристам, особливо у деяких містах (наприклад, Хуст, Ужгород), - попередили у Генконсульстві.

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Теги: #Закарпаття#Угорщина#провокації