Угорщина рекомендувала своїм громадянам відмовитися від поїздок на Закарпаття з 16 по 18 березня

Причиною названо «складну політичну та громадську ситуацію» в регіоні, а також «з метою уникнення можливих провокацій».

Угорщина закликала своїх громадян відмовитися від поїздок на Закарпаття у період з 16 по 18 березня. Як передає кореспондент УНІАН, оголошення такого змісту розміщено на офіційному сайті Генерального консульства Угорщини в Ужгороді.

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Наголошується, що «через складну політичну та громадську ситуацію в регіоні, а також з метою уникнення можливих провокацій» угорським групам та індивідуальним мандрівникам не рекомендується їздити до Закарпаття в період з 16 по 18 березня 2018 року.

Особливо не рекомендують угорські дипломати їхати в певні міста (наприклад, в Хуст чи Ужгород). Також у цей час вони радять уникати відвідування Верецького перевалу, що на межі Львівської та Закарпатської областей.

Як повідомляють закарпатські ЗМІ, 17 березня організація «Карпатська січ» оголосила про марш слави героїв в Ужгороді. Відповідний пост розміщено сьогодні на сторінці організації в Facebook.

Як відомо, 13 березня закарпатський активіст Іван Данацко повідомив про те, що троє невідомих у балаклавах побили його після того, як він повідомив Закарпатську обласну адміністрацію та Ужгородську міську раду про подання позову до Закарпатського окружного суду з метою заборонити «Карпатській січі» проводити марш нацистів, що планується в Ужгороді 17 березня. У 2015 році ід час аналогічного маршу лунали заклики «Мадярів - на ножі!».

14 березня закарпатська поліція повідомила про розслідування даного факту за ознаками ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство, вчинене групою осіб").