"М'ясорубка" у Гудаурі: постраждалий українець знаходится в реанімації

Чоловік знаходиться у важкому стані.

Громадянин України, який постраждав внаслідок аваріїї канатної дороги на гірськолижному курорті Гудаурі у Грузії, знаходиться у важкому стані в реанімації.

Про це повідомив лікар тбіліського Національного медичного центру імені Гудушаурі Ніколоз Карцівадзе, повідомляє Радіо Свобода.

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Він зазначив, що двоє пацієнтів, яких направили до медичного центру після аварії на канатній дорозі в Гудаурі, вже покинули клініку. Таким чином, лікування в медцентрі Гудушаурі на даний час продовжують п’ятеро постраждалих, в тому числі українець, якому потрібна була операція.

«Четверо з них перебувають в відділенні неврології і нейрохірургії. Їхній стан стабільний і, швидше за все, сьогодні або завтра їх випишуть», – повідомив лікар.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня 10 осіб постраждали на гірськолижному курорті Грузії Гудаурі, де вийшла з ладу канатна дорога.