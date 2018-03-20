Криваве подвійне вбивство у Павлограді: підозрюваний школяр цікавився сатанінською тематикою

Кілька років тому підозрюваний відрізав вухо хлопцю, але інцидент "зам'яли".

Журналісти з'ясували моторошні подробиці резонансного подвійного вбивства у місті Павлоград на Дніпропетровщині.

Виявилося, що підозрюваний у вбивстві 18-річний школяр Валентин Земцов і раніше проявляв агресію, але попередні випадки "заминалися" родичами зловмисника, про це йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Читайте такожМоторошне подвійне вбивство у Павлограді: звинуваченого школяра взяли під вартуВчителі юнака кажуть, що не помічали агресивної поведінки зі сторони хлопця. Однак журналісти з'ясували, що це вже друга школа, у якій навчався юнак. З попередньої школи хлопець пішов через інцидент, про який журналістам розповіли мешканці міста.

Кілька років тому Валентин поранив якогось хлопця ножем, деякі кажуть, що навіть відрізав вухо. Однак, як розповіли містяни, родичі Земцова заплатили, аби справа не набула розголосу, і єдиним покаранням для хлопця була зміна навчального закладу. Власне про резонансне вбивство також стало відомо лише через три дні після інциденту.

Журналісти також знайшли сторінку Земцова у соцмережі, і виявилося, що хлопець цікавився темою насилля. Він був підписаний на сторінки та належав до груп, в яких щодня постилися зображення різних проявів насилля. Також на сторінці хлопця знаходилися різні сатанинські вислови та символи.

Як повідомляв УНІАН, у Павлограді поліція затримала 11-класника за підозрою у скоєнні подвійного вбивства. Жертвами хлопця стали сусіди – 30-річний батько та 4-річний хлопчик. Від отриманих ножових поранень вони загинули. Окрім того, мати – 35-річна вагітна жінка отримала численні ножові поранення та була доставлена до лікарні.