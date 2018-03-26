У Харкові внаслідок пожежі у торговельному комплексі евакуйовано 31 особу
У Харкові рятувальники оперативно ліквідували пожежу у дев’ятиповерховому ТЦ «Будинок торгівлі центральний», евакуйовано 31 особу.
Як повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області, інформація про пожежу у торговельному центрі надійшла до Служби порятунку «101» 26 березня о 10:38.
Згідно з повідомленням, до місця події за підвищеним номером виклику було направлено 4 оперативних пожежно-рятувальних відділення на автоцистернах, автодрабину та спеціальний рятувальний автомобіль.
Розвідка пожежі встановила, що у даному торговельному закладі на сходах 2-го поверху горіли силові кабелі на площі 2 кв. м, а також електрощитова у підвалі на площі 3 кв. м.
«Горіння полімерних матеріалів виділяло велику кількість небезпечного диму. Адміністрації закладу вдалось евакуювати більшість відвідувачів та робітників на свіже повітря до прибуття рятувальників, але дехто все ж залишився на верхніх поверхах будівлі. Через дим люди втратили орієнтацію, не могли самостійно знайти вихід та задихались», - йдеться у повідомленні.
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Зважаючи на небезпеку отруєння людей продуктами горіння, рятувальники негайно організували їх евакуацію газодимозахисною службою. У супроводі ланок ГДЗС з приміщень 4-го, 5-го та 6-го поверхів назовні було виведено 31 особу.
Пожежу ліквідували за допомогою вогнегасників об 11:07.
Зазначається, що завдяки оперативним діям рятувальників та адміністрації торговельного центру вдалось уникнути загиблих та постраждалих.
За попередніми даними, причиною загоряння є коротке замкнення електричної мережі.