У Харкові внаслідок пожежі у торговельному комплексі евакуйовано 31 особу

За попередніми даними, причиною загоряння є коротке замкнення електричної мережі.

У Харкові рятувальники оперативно ліквідували пожежу у дев’ятиповерховому ТЦ «Будинок торгівлі центральний», евакуйовано 31 особу.

Як повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області, інформація про пожежу у торговельному центрі надійшла до Служби порятунку «101» 26 березня о 10:38.

Згідно з повідомленням, до місця події за підвищеним номером виклику було направлено 4 оперативних пожежно-рятувальних відділення на автоцистернах, автодрабину та спеціальний рятувальний автомобіль.

Розвідка пожежі встановила, що у даному торговельному закладі на сходах 2-го поверху горіли силові кабелі на площі 2 кв. м, а також електрощитова у підвалі на площі 3 кв. м.

«Горіння полімерних матеріалів виділяло велику кількість небезпечного диму. Адміністрації закладу вдалось евакуювати більшість відвідувачів та робітників на свіже повітря до прибуття рятувальників, але дехто все ж залишився на верхніх поверхах будівлі. Через дим люди втратили орієнтацію, не могли самостійно знайти вихід та задихались», - йдеться у повідомленні.

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Зважаючи на небезпеку отруєння людей продуктами горіння, рятувальники негайно організували їх евакуацію газодимозахисною службою. У супроводі ланок ГДЗС з приміщень 4-го, 5-го та 6-го поверхів назовні було виведено 31 особу.

Пожежу ліквідували за допомогою вогнегасників об 11:07.

Зазначається, що завдяки оперативним діям рятувальників та адміністрації торговельного центру вдалось уникнути загиблих та постраждалих.

За попередніми даними, причиною загоряння є коротке замкнення електричної мережі.