У Києві заблокували діяльність офісу прокремлівських хакерів (фото)

Зловмисники організовували кібератаки на державні та банківські установи.

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою викрили у Києві діяльність офісу прокремлівських хакерів.

Як повідомляє прес-служба СБУ, оперативники спецслужби встановили, що підконтрольне ФСБ хакерське угруповання організовувало кібератаки, зокрема на об’єкти критичної інфраструктури, державні та банківські установи. Для приховування ідентифікації атак зловмисники використовували сервіси анонімізації повідомлень.

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Співробітники СБУ також задокументували, що зловмисники за вказівкою російських спецслужб задіяли так звані «бот-ферми» для проведення спеціальних інформаційних операцій проти нашої країни.

Під час обшуків в офісі та за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили програмно-апаратні комплекси, серверне обладнання, комп’ютерну техніку та понад 50 тис. карток мобільних операторів різних країн, задіяних у хакерських атаках.

Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).