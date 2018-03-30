"Справу можуть "зам'яти": дружина розповіла про жорстоке побиття чоловіка-АТОшника під Києвом (фото)

У побитого учасника АТО болить й паморочиться голова, йому призначили нові ліки.

Ветерана АТО Олександра Рафальського могли побити за повістку до військкомату, яку його дружина принесла одному з підозрюваних у цьому злочині.

"Саша десь за місяць до цього підписав з військкоматом договір, щоб розносити повістки. Я йому допомагала, і саме 20 березня я одному з підозрюваних несла повістку. Він мені погрожував", – повідомила у коментарі "Обозревателю" дружина потерпілого Віталіна Рафальська.

За її словами, побиття могло бути пов'язано як з АТО і військкоматом, так і просто бути пограбуванням.

Дружина АТОшника також повідомила, що один з підозрюваних приходив до неї, обіцяв допомогти з лікуванням і просив пробачення.

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"Ми з ним зустрічалися наодинці, без свідків, він мені пообіцяв поставити чоловіка на ноги, щоб йому не дали великий термін, там від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Говорив, що у нього є мати і діти, на колінах стояв, пробачення просив. Казав, що буде допомагати в лікуванні. Ми пішли на контакт, я погодилася, якщо він поставить Сашу на ноги, дати якесь клопотання", – розповіла Віталіна.

Однак інші підозрювані навіть не визнають своєї провини й заперечують факт побиття. Жінка побоюється, що справу взагалі можуть зам'яти.

"У мене є підозри, що цю справу можуть "зам'яти", чесно кажучи. Тому що, цей Бородін, який глава цієї банди, він відсидів 11 років за розбій. Повинен був відсидіти 15 років, але апеляційний суд зменшив йому термін на 2 роки, і за "законом Савченко" він відсидів ще на 2 роки менше. Сам він з Костянтинівки Донецької області", – каже вона.

Зараз всі підозрювані були відпущені із залу суду, один цілодобовий під домашній арешт, ще двоє – під нічний домашній арешт.

Що стосується самопочуття ветерана АТО, Віталіна повідомила, що чоловік почувається більш-менш нормально.

Мінус у тому, що вчора перевіряли зір на лівому оці тільки 30%. Чи відновиться зір, прогнози вони не дають. У нього болить і паморочиться голова, йому призначили нові ліки. Зараз чекаємо, що його повинні відправити в обласну лікарню, у понеділок він буде там, а далі буде видно", – розповіла вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше в столиці на заправці БРСМ невідомі побили чоловіка-учасника АТО.