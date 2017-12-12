З'явилися подробиці побиття АТОшника на заправці у Києві (відео)

Боєць АТО дійсно першим протаранив припаркований на одній із заправок Києва Lanos, після чого його побили, але нападників це не виправдовує.

Про це повідомив прес-секретар ГУ Нацполіції в Київській області Микола Жукович, передає "Обозреватель".

"Потерпілий перебуває у київській лікарні. Зараз поліцейські поїхали до нього туди. Намагаємося з'ясувати всі обставини. Вже відомо, що він першим ударив їх машиною, а потім його почали бити, але нападників це в жодному разі не виправдовує. Зараз побитий напише заяву, ми її приймемо й будемо притягати цих хуліганів до відповідальності", - сказав Жукович.

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Також у мережі розгорілася суперечка щодо справжньої реєстрації автомобіля. Одні користувачі писали, що номери на машині відповідають Донецькій реєстрації, інші - Дніпропетровській.

"Справжню реєстрацію машини ми ще будемо до кінця встановлювати", — пообіцяли у поліції.

Відомо, що побитий опинився в лікарні зі зламаними ребрами.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня у столиці на заправці БРСМ невідомі побили чоловіка-учасника АТО.