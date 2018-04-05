У Запоріжжі викрили хакера, який продавав бази даних українців в Росію

Також у Запоріжжі кіберполіціїя викрила офісне приміщення, звідки група зловмисників налагодила бізнес з продажу баз даних.

Кіберполіція викрила у Запоріжжі хакера, який продавав бази даних українців в Росію.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

«Напередодні, у Запоріжжі оперативники з кіберполіції викрили хакера у продажі персональних даних українців у Росію. На комп’ютері 21-річного жителя Запоріжжя поліцейські виявили облікові бази даних, що заборонені для розповсюдження», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хакер продавав інформацію щодо майже 2,5 мільйонів даних митних операцій і понад 1,5 мільйона облікових записів поштових електронних скриньок покупцям з України та Російської Федерації. Стартова ціна за базу становить 100 доларів.

За даним фактом триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 361 КК України.

Також у Кіберполіції заявили про викриття у Запоріжжі офісного приміщення, звідки група зловмисників налагодила бізнес з продажу баз даних.

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«Реклама «послуг» цієї організації здійснювалася за допомогою смс-розсилки. Так, один співробітник офісу мав надсилати до 50 тисяч рекламних повідомлень щодня. Тільки у березні 2018 року зловмисники розіслали майже 1,5 мільйона листів про продаж інформації», - йдеться у повідомленні.

В рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 КК України правоохоронці провели обшук у приміщенні, де працювала група та вилучили комп’ютерну техніку, де зберігалася інформація з базами даних, мобільні телефони, додаткові флешки, 25 тисяч грн та 36 тис. доларів США. Також з офісу вилучили більше 1 тис. стартових пакетів різних мобільних операторів та чорнові записи з інформацією щодо об’ємів продажу даних. Наразі правоохоронці встановлюють шляхи отримання доступу до баз даних різних організацій як приватного так і державного сектору.

Раніше кіберполіція спіймала хакера, який зламував сторінки в соцмережах і вимагав гроші за їх розблокування