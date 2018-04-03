Кіберполіція викрила хакера, який зламував сторінки у соцмережах і вимагав гроші за їх розблокування

У квартирі хакера вилучено блокнот з чорновими записами, де зловмисник записував усі операції по руху коштів.

Працівники Київського управління Департаменту кіберполіції і слідчі Голосіївського управління поліції Києва викрили 23-річного київського хакера, який за допомогою фішингу відбирав у власників доступ до їх персональних сторінок, після чого вимагав за нього гроші.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

Зазначається, що крім персональних сторінок, він також орієнтувався на профілі Інтернет-магазинів у соціальній мережі Instagram.

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"Використовуючи фейкові сторінки та електронні листи, нібито від адміністрації Instagram, зловмисник отримував доступ до зазначених сторінок. Після чого надсилав потерпілим Email-повідомлення, в яких пропонував за 10 тисяч гривень розблокування сторінки", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку в помешканні хакера оперативники з кіберполіції виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з різними сім картками, які зловмисник використовував для реєстрації фейкових доменних імен. Також, у квартирі вилучено блокнот з чорновими записами, де зловмисник записував усі операції по руху коштів.

Триває досудове розслідування за двома статтями Кримінально кодексу України: за ч. 1 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут), ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України.

"Поліцейські встановлюють осіб, які стали жертвами дій зловмисника. Вилучену комп’ютерну техніку направлено до експертного центру для проведення усіх необхідних експертиз. Після отримання її результатів буде вирішено питання щодо оголошення киянину про підозру", - підсумували в поліції.

Раніше УНІАН повідомляв, що кіберполіція викрила українського хакера, що входив з 2016 року до міжнародного хакерського угрупування «Cobalt», якого підозрюють у взламі комп’ютерів світових банків і готелів.

Зголом іспанська преса повідомила, що національна поліція Іспанії при співпраці з правоохоронними органами інших країн затримала 34-річного українця Дениса К., підозрюваного в причетності до кібератак проти банків по всьому світу, в тому числі в Росії.