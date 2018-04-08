Під Києвом солдат ЗСУ з товаришем знущалися над 71-річною пенсіонеркою

Використовуючи посвідчення учасника бойових дій, вони розпочали "обшук" житла та нібито виявили знаряддя вбивства і зброю.

Під Києвом військовослужбовець Збройних сил України з товаришем знущалися над пенсіонеркою і вимагали гроші за онука.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

"У м. Тетіїв 26-річний солдат ЗСУ разом з товаришем морально знущалися над бабусею. Молодики напідпитку самовільно проникли в будинок 71-річної жінки. Використовуючи посвідчення учасника бойових дій, вони розпочали «обшук» житла та нібито виявили знаряддя вбивства і зброю. Все, що відбувалося, один з них знімав на камеру мобільного телефону. Це в подальшому і стало головним доказом їхнього свавілля та відповідної реакції з боку поліції", - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, залякуючи пенсіонерку, зловмисники хотіли змусити її віддати борг за внука. Незвані гості відкривали шафи і шухляди. На прохання пенсіонерки припинити протиправні дії не реагували. Схаменулися молодики лише тоді, коли жінка намагалася звернутися до правоохоронців.

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За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.162 Кримінального кодексу України (Порушення недоторканості житла). Чоловікам загрожує до 3-х років обмеження волі. Також вирішується питання щодо притягнення зловмисників до кримінальної відповідальності за самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи та вимагання.

Раніше стало відомо, що у Полтаві 70-річна пенсіонерка обдурила телефонних шахраїв, які вимагали у неї 2 тисячі доларів.