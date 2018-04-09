У Києві перекинувся човен: рятувальники шукають трьох осіб (фото)
15:26, 09 квітня 2018Інциденти
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Човен незабаром виявили на дні річки.
У Києві перекинувся човен - пропали люди / фото dtp.kiev.ua
У Києві біля Жукова острова перекинувся човен, в якому знаходилися три людини.
Про це повідомляє dtp kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.
"Масштабні рятувальні роботи на о. Жуков. Три людини переправлялися на острів. Човен перекинувся. Люди зникли. Човен незабаром виявили на дні. Зниклих шукають", - йдеться в повідомленні.
У Києві перекинувся човен / фото dtp.kiev.ua
На даний момент на місці події працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуація та Київської служби порятунку.
На місці події працюють рятувальники / фото dtp.kiev.ua
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