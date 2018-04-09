У Києві перекинувся човен: рятувальники шукають трьох осіб (фото)

15:26, 09 квітня 2018
Інциденти
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У Києві перекинувся човен - пропали люди / фото dtp.kiev.ua

Про це повідомляє dtp kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

"Масштабні рятувальні роботи на о. Жуков. Три людини переправлялися на острів. Човен перекинувся. Люди зникли. Човен незабаром виявили на дні. Зниклих шукають", - йдеться в повідомленні.

У Києві перекинувся човен / фото dtp.kiev.ua

На даний момент на місці події працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуація та Київської служби порятунку.

На місці події працюють рятувальники / фото dtp.kiev.ua

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Теги: #Київ#острів Жуков#ДСНС України#перекинувся човен