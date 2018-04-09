У Києві перекинувся човен: рятувальники шукають трьох осіб (фото)

Човен незабаром виявили на дні річки.

У Києві біля Жукова острова перекинувся човен, в якому знаходилися три людини.

Про це повідомляє dtp kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

"Масштабні рятувальні роботи на о. Жуков. Три людини переправлялися на острів. Човен перекинувся. Люди зникли. Човен незабаром виявили на дні. Зниклих шукають", - йдеться в повідомленні.

На даний момент на місці події працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуація та Київської служби порятунку.