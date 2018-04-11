У Конча-Заспі поліцейський конфіскував мотоцикл, розбив його і пошкодив три автомобіля (відео)

Поліцейський спробував обігнати машини попереду, виїхавши на зустрічну смугу. В результаті він зачепив три машини, розбив мотоцикл і отримав травму.

11 квітня на Обухівській трасі поліцейський транспортував конфіскований мотоцикл і розбив його. Також він пошкодив три машини і отримав травму.

Аварія сталася близько 9:30 навпроти тренувальної бази ФК «Динамо» в Конча-Заспі. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

Незадовго до аварії поліція зупинила мотоцикліста, який, як з'ясувалося, керував транспортним засобом без прав і документів на нього. Після цього водій залишив двоколісний транспорт і пішов.

Щоб транспортувати засіб, один із співробітників поліції сів за кермо, однак через кілька сотень метрів потрапив в аварію. Він спробував обігнати машини попереду, виїхавши на смугу зустрічного руху. Так він зачепив автомобіль Renault, а після цього від удару мотоцикл відскочив у Toyota, яка рухалась в напрямку Києва. Потім двоколісний транспорт з водієм в'їхав у бордюр на стороні руху в бік Обухова. Бензобак, який відлетів від мотоцикла, розбив передню частину Ford. Поліцейський отримав травму підборіддя і був госпіталізований.

На місце прибули кілька машин правоохоронних органів. Проте всі патрульні відмовилися коментувати ситуацію, зазначає Інформатор.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві водій намагався втекти від патрульних і заїхав у департамент поліції, зламавши шлагбаум.