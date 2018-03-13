У Києві водій намагався втекти від патрульних і заїхав до департаменту поліції, зламавши шлагбаум

16:29, 13 березня 2018
Інциденти
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Водій спробував втекти, але через кілька хвилин машину було затримано поруч із управлінням поліції / Фото Нацполіція via Telegram

Читайте такожУ поліції розповіли подробиці ДТП за участю поліцейських у Києві: у реанімації троє правоохоронців"Щойно в місті Києві після тривалої погоні патрульної поліції був затриманий правопорушник. За неперевіреною інформацією: водій на Окружній збив людину, свідком цього інциденту став громадянин, який почав переслідувати порушника й повідомив про це до поліції. Згодом до погоні підключився автомобіль патрульної поліції" , - повідомили в поліції й додали, що, намагаючись втекти від переслідування, машина порушника вперлась у шлагбаум Департаменту патрульної поліції.

Повідомляється, що водій проломив шлагбаум на в'їзді на територію департаменту й спробував втекти, але його затримали через кілька хвилин.

"Машина патрульних заблокувала його ззаду, водій проломив шлагбаум на в'їзді на територію департаменту й спробував втекти. Через кілька хвилин машину з водієм було затримано поруч із Управлінням патрульної поліції (Народного Ополчення, 9)", - пише Нацполіція.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Києві після погоні затримали водія Mazda 3. Швидкість досягала 190 км/год.

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