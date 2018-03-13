У Києві водій намагався втекти від патрульних і заїхав до департаменту поліції, зламавши шлагбаум

Порушник підозрюється у тому, що збив людину. Затримати його допоміг водій, який став свідком ДТП.

У Києві під час переслідування співробітниками патрульної поліції водія, який імовірно збив людину, порушник проломив шлагбаум на в'їзді на територію Департаменту патрульної поліції. Про це повідомляє Національна поліція України на каналі Telegram.

Читайте такожУ поліції розповіли подробиці ДТП за участю поліцейських у Києві: у реанімації троє правоохоронців"Щойно в місті Києві після тривалої погоні патрульної поліції був затриманий правопорушник. За неперевіреною інформацією: водій на Окружній збив людину, свідком цього інциденту став громадянин, який почав переслідувати порушника й повідомив про це до поліції. Згодом до погоні підключився автомобіль патрульної поліції" , - повідомили в поліції й додали, що, намагаючись втекти від переслідування, машина порушника вперлась у шлагбаум Департаменту патрульної поліції.

Повідомляється, що водій проломив шлагбаум на в'їзді на територію департаменту й спробував втекти, але його затримали через кілька хвилин.

"Машина патрульних заблокувала його ззаду, водій проломив шлагбаум на в'їзді на територію департаменту й спробував втекти. Через кілька хвилин машину з водієм було затримано поруч із Управлінням патрульної поліції (Народного Ополчення, 9)", - пише Нацполіція.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Києві після погоні затримали водія Mazda 3. Швидкість досягала 190 км/год.