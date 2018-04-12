Під Миколаєвом знайшли тіло екс-голови регіональної митниці Полякова
Тіло колишнього начальника Миколаївської митниці ДФС Артура Полякова, який зник понад тиждень тому, знайшли у лісосмузі під Миколаєвом.
Про це повідомляє ТСН. Як зазначається, дружина Полякова повідомила у поліцію, що її чоловік поїхав на зустріч зі своїм товаришем, який заборгував йому понад 50 тисяч євро і того вечора мав віддати. Разом із Поляковим зник і його дорогий автомобіль. Саме авто і стало доказом вини.
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Автомобіль знайшли у гаражі того самого боржника. Коли його затримали, він зізнався, що разом зі спільником задушив Полякова.
Вбили колишнього посадовця у квартирі, де призначили зустріч. А тіло вивезли у лісосмугу і закопали. Обом підозрюваним у вбивстві загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, Артур Поляков 3 квітня виїхав з дому на авто, у нього була призначена зустріч з людиною, яка повинна була повернути йому взяту в борг велику суму в іноземній валюті. Більше він додому не повертався.
Напередодні стало відомо про затримання осіб, які підозрюються у зникненні колишнього посадовця.
Артур Поляков обіймав посаду начальника Миколаївської митниці у 2010-2014 рр.