Під Миколаєвом знайшли тіло екс-голови регіональної митниці Полякова

Особа, що заборгувала колишньому посадовцю понад 50 тисяч євро, зізналася у його вбивстві.

Тіло колишнього начальника Миколаївської митниці ДФС Артура Полякова, який зник понад тиждень тому, знайшли у лісосмузі під Миколаєвом.

Про це повідомляє ТСН. Як зазначається, дружина Полякова повідомила у поліцію, що її чоловік поїхав на зустріч зі своїм товаришем, який заборгував йому понад 50 тисяч євро і того вечора мав віддати. Разом із Поляковим зник і його дорогий автомобіль. Саме авто і стало доказом вини.

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Автомобіль знайшли у гаражі того самого боржника. Коли його затримали, він зізнався, що разом зі спільником задушив Полякова.

Вбили колишнього посадовця у квартирі, де призначили зустріч. А тіло вивезли у лісосмугу і закопали. Обом підозрюваним у вбивстві загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Артур Поляков 3 квітня виїхав з дому на авто, у нього була призначена зустріч з людиною, яка повинна була повернути йому взяту в борг велику суму в іноземній валюті. Більше він додому не повертався.

Напередодні стало відомо про затримання осіб, які підозрюються у зникненні колишнього посадовця.

Артур Поляков обіймав посаду начальника Миколаївської митниці у 2010-2014 рр.