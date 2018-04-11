Вбивство екс-голови миколаївської митниці: в поліції підтвердили затримання підозрюваних

В обласній прокуратурі повідомили, що один із затриманих вказав на місце, де може перебувати тіло зниклого екс-чиновника.

У Миколаєві поліція затримала кількох осіб, які можуть бути причетні до зникнення колишнього начальника Миколаївської митниці ДФС Артура Полякова.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

«Затримано кількох осіб. Їх допитують. Знайдено автомобіль, на якому Поляків поїхав з дому. Тривають пошуки господаря автомобіля», - заявили в поліції.

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У прокуратурі Миколаївської області кореспонденту УНІАН повідомили, що один із затриманих вказав на місце, де може перебувати тіло зниклого екс-начальника митниці. Наразі співробітники поліції і прокуратури проводять там першочергові слідчі дії, перевіряючи версію можливого вбивства екс-чиновника.

Нагадаємо, Артур Поляков 3 квітня виїхав з дому на авто. У нього була призначена зустріч з людиною, яка повинна була повернути йому взяту в борг велику суму в іноземній валюті. Більше Поляков додому не повертався.

Сьогодні миколаївські ЗМІ, посилаючись на джерело в прокуратурі, повідомили, що Полякова було вбито. Більше того, двоє підозрюваних у вбивстві вже затримані співробітниками поліції.

Артур Поляков обіймав посаду начальника Миколаївської митниці у 2010-2014 рр.