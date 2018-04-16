У Києві біля скандального "будинку Арбузова" сталася стрілянина, є постраждалі (фото)

Під час чергового конфлікту у будинку біля "Академмістечка" пролунало кілька пострілів, постраждали двоє людей, поліція відкрила кримінальне провадження.

У Святошинському районі міста Києва під час конфлікту у будинку на вул. Обухівська пролунало кілька пострілів, постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції України в м. Києві.

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"На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у будинку на вулиці Обухівській чути постріли. На виклик негайно виїхали патрульні наряди, слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь поліції. Учасників конфлікту для з’ясування обставин та причин інциденту доставляють в управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постріли пролунали внаслідок конфлікту між чоловіками. Обидва з них постраждали, одного з них госпіталізували.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Арештований у рамках кримінального провадження будинок приписують екс-віце-прем'єру Сергію Арбузову. У ньому напівлегально проживають переселенці з Донбасу й атошники з різних батальйонів.

Через цей будинок 21 жовтня минулого року розгорівся конфлікт між лідером "руху ОУН" Миколою Коханівським та Русланом Качмалою (Рем). Останній домагався виселення людей Коханівського з дому, стверджуючи, що серед них є наркомани. Коханівський вистрілив у нього з травматичного пістолета.

У ніч на 26 жовтня в будинку по Обухівській, 60 сталася сильна пожежа.

Коханівський повідомив, що причиною зіткнення стала "спроба рейдерського захоплення" за участі тітушок.